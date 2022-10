POL-LIP: Lemgo. Sportgegenstände aus Geräteschuppen gestohlen.

Lippe (ots) - Zwischen Sonntag und Donnerstag (23. - 27. Oktober 2022) verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Gebr.-Meyer-Straße in Pivitsheide. Sie hebelten die Eingangstür auf, um in die Wohnung zu gelangen, die sich im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses befindet. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Auch an der Tür der Wohnung im Erdgeschoss des ...

