Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Einbruch in Zweifamilienhaus.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntag und Donnerstag (23. - 27. Oktober 2022) verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Gebr.-Meyer-Straße in Pivitsheide. Sie hebelten die Eingangstür auf, um in die Wohnung zu gelangen, die sich im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses befindet. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Auch an der Tür der Wohnung im Erdgeschoss des Hauses befanden sich Hebelspuren. Hier blieb es offenbar bei einem Einbruchsversuch. Hinweise zu beiden Einbruchsfällen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

