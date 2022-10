Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zwei Leichtverletzte bei Unfall mit Bus.

Lippe (ots)

Mittwochmittag (26. Oktober 2022) fuhr ein 87-jähriger Lagenser mit seinem Opel auf der Breiten Straße in Richtung Luisenstraße. Gegen 12:15 Uhr bremsten die Fahrzeuge vor dem 87-Jährigen. Um ein Auffahren auf das vorausfahrende Fahrzeug zu verhindern, lenkte der Lagenser den Opel auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh-/Radweg. Als er an der folgenden Einmündung zum Schulzentrum wieder auf die Straße fuhr, kollidierte er dort mit einem Omnibus, der von einem 34-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Zur Unfallzeit befand sich der 34-Jährige alleine in dem Bus. Durch den Unfall wurden beide beteiligte Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Opel musste anschließend angeschleppt werden. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

