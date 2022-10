Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Schweriner nach Aufbruch eines Transporters in Haft

Schwerin (ots)

Der Schweriner Polizei ist die Festnahme eines Tatverdächtigen nach dem Aufbruch eines Transporters gelungen: Am 16.10. gegen 9.15 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass in der Nacht ein abgestellter Transporter in der Von-Schulenburg-Straße in Schwerin aufgebrochen worden war. Das Kriminalkommissariat sicherte daraufhin am Tatort und dessen Umgebung Spuren, dabei kam auch ein Polizeidiensthund zum Einsatz.

Die Ermittlungen führten die Polizei bereits im Laufe des Vormittages auf die Spur eines polizeibekannten 28-jährigen Deutschen aus Schwerin, der im weiteren Verlauf wegen dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen werden konnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde auch die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen im Stadtteil Neu Zippendorf durchgeführt. Diese führte zur Auffindung einer Vielzahl von Gegenständen und Spuren, die auf weitere begangene Straftaten durch den Festgenommenen hindeuten. Das Kriminalkommissariat ist nun mit der Auswertung und den weiteren Ermittlungen beauftragt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige wurde in die JVA Bützow gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell