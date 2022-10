POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung im Straßenverkehr

Schwerin (ots) - In Zusammenhang mit einer Raubstraftat, bei dem ein 42-Jähriger verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 10.10.2022, gegen 03:30 Uhr am Faulen See Höhe Spielplatz nahe An der Crivitzer Chaussee. Der 42-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde von einer männlichen Person angesprochen. Den ...

mehr