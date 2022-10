POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Fremder Mann steht in Haus.

Lippe (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. - 26. Oktober 2022) Baucontainer auf einer Baustelle an der Paul-Schneider-Straße ins Visier. Die Container gehören zu der Baustelle am Schulzentrum. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und hebelten bei einem Container eine Tür auf. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden erreicht einen niedrigen ...

