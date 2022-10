Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher im Fitnessstudio.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. - 26. Oktober 2022) verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Fitnessstudio in der Lageschen Straße. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangen konnten, steht noch nicht fest. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie Schränke und andere Behältnisse. Sie entkamen schließlich mit vier Tablets und einem Smartphone. Der Wert der Beute ist noch unklar. Wer etwas beobachtet hat, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

