Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. 15-Jähriger beraubt - Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am vergangenen Samstag (22. Oktober 2022) beraubten zwei Jugendliche einen 15-Jährigen aus Detmold. Dieser befand sich gegen 18:45 Uhr - gemeinsam mit einem Freund - in einer Bushaltestelle (Heiligenkirchen Mitte) an der Paderborner Straße. Als sich ihnen zwei Jugendliche näherten, ahnten die beiden schon, dass es Probleme geben könnte. Sie liefen davon. Während sein Freund entkommen konnte, holten die zwei Täter den 15-Jährigen auf einer Grünfläche "Am Krugplatz" ein. Sie schlugen und traten auf den am Boden liegenden Jungen ein und raubten ihm sein Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung der "Cherusker Grillstuben" an der Ecke Paderborner Straße/Externsteiner Straße. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein 14-Jähriger Junge angetroffen werden. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Räuber wurden folgendermaßen beschrieben: Einer ist ca. 1,85 m groß und von dünner Statur. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze, schwarze Nike-Schuhe sowie eine weiße FFP2-Maske. Der andere ist ca. 1,70 m groß, hat braune Augen und leichten Ausschlag im Gesicht. Er könnte nach Zeugenaussagen türkischer Herkunft sein. Er trug eine blaue, enge Jeans, eine Bauchtasche der Marke "Gucci", schwarze Nike-Schuhe und eine Kapuze. Beide Täter trugen medizinische Masken und hatten ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Wer Hinweise zu dem Raubüberfall oder auf die Identität der Täter geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05261 9330 bei der Kripo in Lemgo.

