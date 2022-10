POL-PDMT: Entwendetes Stammholz

Mogendorf (ots) - Am Sonntag, dem 16.10.2022, kam es gegen 03:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Einfahrt zum "Maxi-Autohof" an der Bundesautobahn 3 in Mogendorf. Dort dürfte nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen ein unbekannter männlicher Fahrer mit einem weißen Range-Rover gegen eine Verkehrsinsel gefahren sein und diese in der Folge erheblich beschädigt haben. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ...

mehr