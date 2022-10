Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Mogendorf (ots)

Am Sonntag, dem 16.10.2022, kam es gegen 03:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Einfahrt zum "Maxi-Autohof" an der Bundesautobahn 3 in Mogendorf. Dort dürfte nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen ein unbekannter männlicher Fahrer mit einem weißen Range-Rover gegen eine Verkehrsinsel gefahren sein und diese in der Folge erheblich beschädigt haben. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein roter Pkw (vermutlich der Marke VW) ebenfalls die Zufahrt zum Parkplatz. Des Weiteren befanden sich zwei männliche Personen in unmittelbarer Nähe zur Unfallörtlichkeit. Die vorgenannten, hier ebenfalls nicht bekannten Zeugen, könnten somit den Unfallhergang beobachtet haben.

Wir bitten daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang / dem flüchtigen Pkw machen können, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell