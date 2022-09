Polizei Hamburg

POL-HH: 220927-1. Zeugenaufruf nach Raub einer Armbanduhr in Hamburg-Harvestehude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.09.2022, 12:05 Uhr; Tatort: Hamburg-Harvestehude, Parkallee/Hansastraße

Am Montagmittag hat eine bislang unbekannte Täterin einem älteren Mann in Harvestehude die Armbanduhr geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die Unbekannte den 75-jährigen Geschädigten unter einem Vorwand angesprochen und nach einer Anstellung als Reinigungskraft gefragt. Sie befragte ihn auch nach der Uhrzeit. Beim Blick auf seine hochwertige Armbanduhr griff sie ihm plötzlich gewaltsam an den Arm und flüchtete anschließend in Richtung Parkallee. Der 75-Jährige bemerkte daraufhin das Fehlen seiner Uhr und folgte der Frau, die in der Parkallee nach Angaben von Zeugen in einen älteren Mercedes-Benz gestiegen und geflüchtet sein soll. Der Kombi, gefahren von einem mutmaßlichen Komplizen, soll ein Nordhorner Kennzeichen gehabt haben.

Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Rahmen die Frau und das Fluchtfahrzeug jedoch nicht mehr angetroffen werden konnten.

Die Täterin wird bislang wie folgt beschrieben:

- etwa 1,65 m - etwa 40 Jahre - osteuropäisches Erscheinungsbild - schlank - dunkle, lockige Haare - sprach mit einem osteuropäischen Akzent

Das zuständige Raubdezernat (LKA 134) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

