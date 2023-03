Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reinigungskräfte ertappen Täter bei Einbruch in Restaurant: Zeugen am Friedrichsplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zwei unbekannte Männer sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in ein Restaurant in der Oberen Königsstraße in Kassel, Ecke Friedrichsplatz, eingebrochen. Während die Täter dort ihr Unwesen trieben und einen Tresor mit einer Flex angingen, wurden sie von zwei Reinigungskräften ertappt. Die Einbrecher flüchteten daraufhin aus einem Fenster im 1. Stock auf ein Flachdach, sprangen herunter und entkamen unerkannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Notruf der Reinigungskräfte war um 2:15 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach den flüchtigen Tätern, die als ca. 35 Jahre alte Männer mit normaler Statur beschrieben wurden, ohne dass man die Einbrecher noch festnehmen konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch Beamte des Kriminaldauerdienstes ergab, hatten die beiden Unbekannten ein Fenster zur Küche gewaltsam geöffnet. In der Gaststätte brachen sie eine Schublade im Thekenbereich auf und versuchten vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Anschließend gingen sie mit der mitgebrachten Flex den Tresor im Büro an, bevor sie von den Reinigungskräften überrascht wurden und sofort die Flucht antraten. Einer der beiden Täter hatte einen ungepflegten braunen Bart, war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze, so die Zeuginnen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen die in der vergangenen Nacht im Tatortbereich verdächtige Personen beobachtet haben und Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell