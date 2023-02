Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Scheibe an einem Geschäft eingeschlagen und Auslagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, etwa gegen 02 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem Juwelier- und Pfandleihgeschäft in der Freiheitstraße nahe der Kreuzung Höristraße eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und aus der Auslage drei sogenannte "Königsketten" gestohlen. Die entwendeten Ketten sind jedoch nicht aus echtem Gold, sodass der entstandene Schaden am Schaufenster den Wert des Diebesgutes bei weitem übersteigt. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

