Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Kollision zwischen Auto und Linienbus - Polizei sucht Unfallzeugen

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagabend, gegen 17 Uhr, zwischen einem weißen 1er BMW und einem gelben Linienbus auf der Rielasinger Straße ereignet hat, sucht die Polizei Unfallzeugen. Auf der Fahrt von der Stadtmitte in Richtung Kreuzung Georg-Fischer-Straße überholte eine 42-jährige BMW-Fahrerin etwa auf Höhe des Gebäudes Rielasinger Straße 48 einen Linienbus. Beim Wiedereinscheren kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem weißen BMW und dem gerade überholten gelben Linienbus und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben, weshalb die Polizei nun Zeugen des Unfalls sucht, insbesondere andere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell