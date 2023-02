Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Eine leicht verletzte Person bei Auffahrunfall

Rottweil (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 11.45 Uhr, ist es auf der Stadionstraße zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Ein 70-Jähriger fuhr mit einem Audi Q3 auf der Bundesstraße 27 und wollte auf die Stadionstraße in Richtung Stadtzentrum abbiegen. An der Kreuzung bremste er seinen Wagen ab, um einen anderen Autofahrer die Vorfahrt zu ermöglichen. Ein 27 Jahre alter Renault Megane-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr in das Heck des Audi. Durch den Aufprall verletzte sich eine 54-jährige Mitfahrerin im Audi leicht. Eine sofortige medizinische Versorgung war aber nicht von Nöten. Am Audi entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Den Schaden am Renault schätzte die Polizei auf etwa rund 3.000 Euro.

