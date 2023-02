Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Taschendiebe zahlen mit geklauter EC-Karte am Zigarettenautomaten- Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

Opfer von Taschendieben ist eine Frau am Dienstag gegen 17 Uhr nach einem Einkauf in einem Discounter in der Stadionstraße geworden. Unbekannte klauten einer 58-Jährigen unter anderem einen Geldbeutel mitsamt einem Rucksack, den sie nach dem Einkauf in einem Fahrradkorb aufbewahrte. Mit der im Geldbeutel aufbewahrten EC-Karte der Bestohlenen begaben sich die Diebe kurz darauf an einen Zigarettenautomaten auf der Straße "Kriegsdamm", der sich auf Höhe der Hausnummer 5 befindet, und kauften mehrere Päckchen Zigaretten im Wert von insgesamt 106 Euro. Anschließend warfen diese den Rucksack ohne den Geldbeutel am "Boxhof" weg. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei den Tätern um eine fünfköpfige Gruppe von jungen Erwachsenen handeln. Eine nähere Personenbeschreibung liegt der Polizei bislang nicht vor. Die Polizei in Rottweil bittet Personen, die am Dienstag, im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 17.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Zigarettenautomaten oder am "Boxhof" gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Dieben geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

Immer wieder werden Personen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Tipps, wie man sich gegen derartige Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

