Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr Rottweil) Autofahrer prallte mit Bagger in einem Baustellenbereich zusammen

Aichhalden (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ist es auf der Zollhausstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Autofahrer leicht verletzte. Ein 79-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Lancer war auf der Zollhausstraße aus Rötenbach herkommend in Richtung Aichhalden unterwegs. Auf der Strecke fanden Baumaßnahmen statt, bei denen auch ein 30-jähriger Baggerfahrer in einem Baustellenbereich seiner Arbeit nachging. Der Autofahrer erkannte die Baustelle zu spät und prallte frontal mit dem Bagger zusammen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 79-Jährige zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Während nach derzeitigen Erkenntnissen am Bagger kein Sachschaden entstand, ist der Mitsubishi bei dem Unfall total beschädigt worden. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell