Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Eingangsbereich eines Kaufhauses mit Farbe beschmiert (15./16.02.2023)

Radolfzell (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwochabend, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08 Uhr, den Eingangsbereich eines Geschäfts in der Höllstraße mit Farbe beschmiert. Die Täter hinterließen im Eingangsbereich des Kaufhauses Kratt an fünf Säulen verschiedene Symbole in gelber Farbe. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell