POL-HAM: Flucht bei Verkehrskontrolle endet in der JVA

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag, 24. Dezember, 12 Uhr und Dienstag, 27. Dezember, 12.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus Am Wäldchen eingebrochen. Nachdem sie die Haustür beschädigten und so in das Haus gelangten, durchsuchten sie mehrere Schränke und flüchteten. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch ...

