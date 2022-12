Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch auf der Weststraße

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag, 24. Dezember, 14 Uhr und Dienstag, 27. Dezember, 10 Uhr, in ein Geschäft auf der Weststraße eingebrochen.

Der oder die Täter beschädigten die Eingangstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Mit Diebesgut im Wert eines etwa fünfstelligen Betrages flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell