POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 19. Dezember bis 25. Dezember 2022

Hamm-Herringen (ots) - Nach einem Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße ist am Samstag, 24. Dezember, ein unbekanntes Fahrzeug geflüchtet. Ein 81-Jähriger aus Menden wartete um 20.43 Uhr an der Kreuzung Dortmunder Straße/ Ostenhellweg an einer roten Ampel, als ein unbekanntes Auto von hinten auf seinen Toyota auffuhr. Anschließend soll das Fahrzeug gewendet und davon gefahren sein. Der Sachschaden beläuft sich auf ...

