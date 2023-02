Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Oberndorfer Straße- Hinweise erbeten

Schramberg (ots)

Sachschaden an einem Verkehrsschild hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, bei einer Unfallflucht auf der Oberndorfer Straße verursacht. Der Unbekannte war auf der Oberndorfer Straße von Sulgen kommend in Richtung Schramberg-Talstadt unterwegs und prallte mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrszeichen zusammen, welches sich in der Fahrbahnmitte auf Höhe der Hans-sachs-Kurve befindet. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Durch die Kollision muss der Wagen erheblich im linken Frontbereich und am Unterboden beschädigt worden sein. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen 5er BMW einer neueren Bauartreihe handeln. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

