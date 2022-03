POL-FR: Elzach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 24.03.2022, gegen 19.10 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage Stockert in Emmendingen zu einem Brand einer Gartenhütte. Die Feuerwehren Emmendingen und Mundingen waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 42 Mann im Einsatz. Durch das Brandgeschehen entstand ein Sachschaden von insgesamt 4000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

