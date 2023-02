POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Schwarzen Audi A4 Avant zerkratzt

Rottweil (ots) - Opfer von Taschendieben ist eine Frau am Dienstag gegen 17 Uhr nach einem Einkauf in einem Discounter in der Stadionstraße geworden. Unbekannte klauten einer 58-Jährigen unter anderem einen Geldbeutel mitsamt einem Rucksack, den sie nach dem Einkauf in einem Fahrradkorb aufbewahrte. Mit der im ...

mehr