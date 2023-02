Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Rottweiler Straße

Vöhringen (ots)

Rund 10.000 Euro Gesamtschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch auf der Rottweiler Straße passiert ist. Gegen 11 Uhr war eine 82-jährige Frau mit einem Audi A4 auf der Rottweiler Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der Bushaltestelle auf Höhe der Goethestraße wendete die Autofahrerin ihren Wagen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr der Rottweiler Straße in Richtung Ortsmitte kam es zur Kollision mit einem Ford C-Max einer 83-Jährigen. Durch den Zusammenstoß war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschlepper abtransportiert werden. Laut Schätzungen der Polizei entstand an beiden Wagen ein Sachschaden von je 5.000 Euro.

