Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Gebäudebrand

Rheinmünster (ots)

Ein Brand in einem Gebäude in der Straße "Am Kanalbach" rief im Verlauf des heutigen Donnerstagmittags Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war kurz vor 14 Uhr auf einem Balkon des Anwesens das Feuer ausgebrochen und hat in der Folge auf weitere Gebäudeteile übergegriffen. Die angerückten Wehrleute waren schnell zur Stelle und sind aktuell immer noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Lichtenau zufolge trugen zwei Bewohner leichte Blessuren davon. Eine notärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die Recherchen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch aktuell nicht vor.

