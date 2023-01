Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Steinach, Berghaupten - Serieneinbrüche in Kirchen, Zeugen gesucht

Haslach, Steinach, Berghaupten (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben aufgrund von diversen Einbrüchen in Kirchen die Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe des Mittwochs betraten bislang unbekannte Täter die betroffenen Glaubensrichtungen in Haslach, Steinach und Berghaupten durch die offenstehenden Eingangstüren. Ihr Weg führte sie vorbei an den Sitzbänken, dem Altar bis hin zur Sakristei, welche sie unbefugt betraten. Im Inneren verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zugriff zu mehreren Wertgegenständen. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand lediglich in einer Kirche ein Diebstahlschaden in Höhe von circa 250 Euro, die Ermittlungen diesbezüglich sind jedoch noch in vollem Gange. Aufmerksame Bürger konnten in Berghaupten zwei Männer beobachten, die sich verdächtig in der Kirche verhielten. Auf Nachfrage gaben diese an die Toilette zu suchen, entfernten sich jedoch im Anschluss direkt aus dem Gebäude. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder sich am Tattag auffällig verhaltenden Personen in der Kirche geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0, bei den Beamten des Polizeireviers Haslach.

