Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Telefonmast kollidiert

Osterode Harztor (ots)

Ein 51-jähriger Fahrer eines Hyundai kollidierte gestern Mittag gegen 12 Uhr in der Osteröder Siedlung beim Rangieren mit einem Telefonmast. Dadurch geriet der Mast in eine leichte Schieflage, was seiner Standsicherheit dennoch nichts abtat. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

