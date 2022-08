Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Querschläger aus Jagdwaffe trifft Fenster

Greußen (ots)

Ein lautes Knallgeräusch vernahm am Freitagabend gegen 23 Uhr eine Anwohnerin in der Dorfstraße. Sie informierte ihren Schwiegersohn, welcher gestern Abend feststellen konnte, dass durch die Fensterlaibung geschossen wurde. Noch vor Ort konnten die Beamten das Geschoss sichergestellen. Das Projektil stammt vermutlich aus einer Jagd, die am Freitag auf einem angrenzenden Feld stattfand. Es wird derzeit von einer berechtigten Schussabgabe ausgegangen, wobei ein Querschläger das Fenster traf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell