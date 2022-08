Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Unfall mit mehreren Motorrädern

Görsbach (ots)

Zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Motorrädern kam es am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Ortsdurchfahrt Görsbach. Ein 71-Jähriger war aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Ford Focus in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß er zunächst mit einem weißen Transporter Citroen zusammen. In der weiteren Folge erfasste er eine Gruppe von Motorradfahrern, die sich ebenfalls im Gegenverkehr befand. Durch die Kollision verletzten sich die drei Motoradfahrer schwer. Alle Beteiligten wurden mit Krankenwagen und Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Es wurde ein Unfallgutachter zu Unterstützung einbezogen. Die Ortsdurchfahrt war bis 17.30 Uhr vollgesperrt.

