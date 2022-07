LPI-NDH: Verkehrsgeschehen/Straftaten

Wiehe (ots) - Ein Unfall mit verletzten Mopedfahrer ereignete sich am Samstag, den 30.07.2022, in der Ortslage Wiehe. Die Fahrerin eines Pkw Mitsubishi befährt den Stadtgraben und will hier nach links in die Kammradtstraße einbiegen. Beim Einbiegen verstieß die Fahrerin gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem, im Gegenverkehr befindlichen Fahrer eines Moped Simson. Bei dem Unfall erleidet der Fahrer des Mopeds Schmerzen im Bauchraum und wird zur stationären ...

