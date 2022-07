LPI-NDH: Wildunfall

Ringleben (ots) - Am Freitag, den 29.07.2022, ereignete sich zwischen den Orten Ringleben und Artern, auf der L1172, gegen 21:30 Uhr ein Wildunfall. Der Fahrer eines Pkw Volvo befährt die neue Umgehungsstraße, als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn betreten. Der Fahrer des Pkw kann einen Zusammenstoß mit den Tieren nicht verhindern. Beide Rehe verendeten an der Unfallstelle, der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

