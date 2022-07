Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallgeschehen vom Wochenende im LK Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich in Nordhausen OT Bielen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, als eine 87-jährige Frau mit ihrem Nissan Micra aus der Sandstraße kommend, den 59-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer eines Pkw Skoda übersah und mit diesem kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.000,00 EUR beziffert.

Kurze Zeit später wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall in Nordhausen Freiherr-von-Stein-Straße / Reichsstraße gerufen. Hier beabsichtigte ein 82-jähriger Fahrzeuglenker von der Reichsstraße in die Geseniusstraße einzufahren. Dabei schätzte der Jeep-Fahrer den Seitenabstand zu einem auf der Fr.-v.-Stein-Str. verkehrsbedingt haltenden Smart falsch ein und streifte diesen am Heck bei dem Versuch die Kreuzung zu überqueren. Es entstand geringer Sachschaden.

Eine 64-jährige Autofahrerin verlor am Freitagnachmittag auf der Landstraße 1034 zwischen Nohra und Kinderode die Kontrolle über ihren Volvo XC70. Sie kam in einer Linkskurve aufgrund von Unachtsamkeit der Straße ab und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen, wodurch das Fahrzeug geringfügig beschädigt wurde.

Schlimmer erwischte es hingegen zwei Fahrzeuge am Samstagnachmittag in der Ortslage Heringen/Helme. Die 45-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes C300 befuhr die Kreisstraße 27, als sie am Ortsausgang Heringen in Richtung Uthleben auf Höhe der dortigen Gartenanlage aus bisher ungeklärter Ursache nach Rechts von der Straße abkam und mit einen neben der Fahrbahn abgestellten Pkw Mercedes C180 zusammenstieß. Beide Pkw wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und entsprechend abgeschleppt werden mussten. Es wird von einem Gesamtschaden von ca. 40.000,00 EUR ausgegangen. Glücklicherweise blieben die Fahrzeugführerin und ihr auf dem Beifahrersitz befindliches 8-jähriges Kind dank der ausgelösten Airbags unverletzt.

