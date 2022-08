Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Wohnhaus eingestiegen

Keula (ots)

Bereits am Freitag war den Eigentümern eines Wohnhauses in der Hauptstraße eine Beschädigung an ihrer Haustür aufgefallen. Erst gestern bemerkten sie das Fehlen zweier Geldkassetten mit ca. 2.000 Euro sowie einer Spielkonsole. Sie informierten die Polizei und erstatteten Anzeige. Nach ersten Einschätzungen zufolge hatten sich unbekannte Täter Zutritt zum Haus verschafft und das Diebesgut entwendet. Bei den Rundumermittlungen vor Ort konnten auf einem Nachbargrundstück zudem Kennzeichen sowie ein Leichtkraftrad festgestellt werden, die zur Fahndung ausgeschrieben sind. Ob diese in einem direkten Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

