Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Gartenlaube übernachtet

Sondershausen (ots)

Die Besitzerin eines Gartengrundstückes in der Erfurter Straße stellte gestern Abend gegen 18 Uhr fest, dass sich Unbekannte Zutritt zu ihrer Gartenlaube verschafft hatten. Der oder die Täter hebelten die Tür auf und gelangten so ins Innere. Den ersten Anschein zufolge wurde die Laube als Übernachtungsmöglichkeit genutzt. An der Gartenlaube entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell