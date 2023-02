Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Spiegelstreifer- Polizei sucht Zeugen

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der Kreisstraße 5509 zwischen Holzhausen und Mühlheim ereignet hat. Eine 30-jährige Fahrerin eines Nissan war auf der K 5509 von Holzhausen herkommend in Richtung Mühlheim unterwegs. Vor dem Ortsausgang Holzhausen kam ihr ein weißer BMW oder Mercedes entgegen, der den linken Außenspiegel der Frau streifte. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll am Steuer eine ältere Dame gesessen sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte die unbekannte Autofahrerin ihre Fahrt einfach in Richtung Holzhausen fort. Am Nissan entstand ein Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0 entgegen.

