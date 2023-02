Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Erheblich betrunkene Radfahrerin zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Konstanz (ots)

Eine mit über 2,6 Promille erheblich betrunkene Radfahrerin hat sich am frühen Freitagmorgen bei einem Sturz auf dem Radweg der Rheinbrücke Verletzungen am Kinn zugezogen. Die 31-Jährige war kurz vor 01 Uhr mit dem Rad - von der Stadtmitte kommend - auf dem Radweg der Rheinbrücke in Richtung Sternenplatz unterwegs, als es zu dem Sturz kam. Hierbei zog sich die Frau eine Wunde am Kinn zu, die genäht werden musste. Nach einer durchgeführten Blutentnahme in der Konstanzer Klinik muss sich die 31-Jährige nun noch in einem Strafverfahren wegen der Radfahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

