POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Alkoholisiert mit Auto von Fahrbahn abgekommen: 12.000 Euro Sachschaden und Führerschein weg

Haiterbach (ots)

Nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an einen Baum gefahren ist am frühen Samstagmorgen auf Gemarkung Haiterbach ein 36-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer.

Nach Stand der Ermittlungen war der 36-Jährige gegen 5 Uhr mit seinem Auto von Unterschwandorf kommend in Richtung Haiterbach unterwegs. Er kam mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und letztendlich an einem Baum in einem Graben zum Stehen. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von ungefähr 2,2 Promille. Daraufhin wurde dem unverletzten 36-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten. Der unfallbeschädigte Mercedes-Benz musste abgeschleppt werden.

