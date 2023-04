Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 28.04.2023, kam es in der Straße Falkenweg 4 in 49377 Vechta, auf dem Parkplatz des REWE-Markts, zwischen 17:17 - 17:37 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich mit einem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den parkenden PKW der Geschädigten. An dem parkenden PKW ...

