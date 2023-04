Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person/Unfallflucht

Am 30.04.2023, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Beverbruch die Beverbrucher Straße in Garrel und kollidierte hier mit dem Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden 19-Jährigen aus Garrel. Der 20-jährige Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und setzte seine Fahrt in Richtung Beverbruch fort. Kurz vor dem Ortseingang Beverbruch kam der dann alleinbeteiligte 20-Jährige zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet schließlich ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Straßenbaum. Der 20-jährige Fahrzeugführer war zunächst im PKW eingeklemmt, konnte aber von der örtlichen Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden. Aufgrund seiner vermutlich schweren Verletzungen wird er vom Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Hier wird die Entnahme einer Blutprobe zwecks Bestimmung einer möglichen alkoholischen Beeinflussung durchgeführt.

