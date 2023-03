Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis-BAB 5: Audi-Fahrer mit 3 Promille Kontrolle verloren und in Leitplanke gekracht

Hirschberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Audi-Fahrer die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden. An der Ausfahrt Hirschberg fuhr der 46-jährige von der Autobahn ab. In der Ausfahrt verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und krachte in die Leitplanke. Der 46-jährige Unfallverursacher und sein 28-jährige Beifahrer blieben bei dem Aufprall unverletzt. Schnell war den Beamten des Autobahnpolizeireviers Mannheim-Seckenheim klar warum der 46-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Nachdem diese bei ihm deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen konnten ergab ein Atemalkoholtest einen Atemalkoholwert von 3 Promille. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein blieb bei den Akten. An seinem Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Autobahnausfahrt musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Es kam hierdurch zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

