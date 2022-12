Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch

Werl-Hilbeck (ots)

Am Dienstag, zwischen 17:15 und 18:20 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Hilbecker Kirche eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst das Badezimmerfenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Darum hebelten sie anschließend die Seiteneingangstür auf und gelangten so ins Innere. Die Diebe durchsuchten viele Schränke. Ob sie dabei etwas erbeuteten steht zurzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell