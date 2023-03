POL-MA: Heidelberg: E-Scooter Fahrer mit 1,78 Promille unterwegs

Leimen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, wurde dem Polizeinotruf ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Geheimrat-Schott-Straße gemeldet. Derzeit befinden sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Über die Brandursache und ob Verletzte zu verzeichnen sind liegen zur Zeit noch keine Erkenntnisse vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Niklas Jakob Telefon: 0621 ...

mehr