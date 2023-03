Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - PM Nr.2

Mannheim-Seckenheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Suebenheimer Allee / Offenburger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 65-jährige Opelfahrerin die Suebenheimer Allee in Richtung Suebenheim. An der Einmündung zur Offenburger Straße wollte die Fahrerin nach links abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Mercedes. In Folge der Kollision wurde bei beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde die 93-jährige Beifahrerin im Opel sowie der 37-jährige Beifahrer des Mercedes verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Nähere Informationen zu den Verletzungen liegen bislang nicht vor, Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur abschließenden Fahrbahnreinigung blieb die Suebenheimer Allee gesperrt. Der Verkehr konnte gegen 19:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Gegen die Fahrerin des Opels wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

