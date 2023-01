Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw auf Parkplatz in Brake beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 11. Januar 2023, in Brake an einem geparkten Pkw entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der graue Audi wurde um 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Weserstraße abgestellt. Als die Nutzer um 12:30 Uhr zurückkehrten, wies der Pkw auf der gesamten linken Fahrzeugseite Kratzer auf. Außerdem war der linke Außenspiegel beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Wer Angaben zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

