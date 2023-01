POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch, 11. Januar 2023, versucht, Einbrüche in der Gemeinde Ganderkesee zu verüben. In beiden Fällen misslang das Einsteigen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 08:00 bis 19:30 Uhr wurde versucht, eine Tür eines Einfamilienhauses ...

mehr