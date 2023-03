POL-MA: Leimen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1

Mannheim-Seckenheim (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Suebenheimer Allee / Offenburger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 65-jährige Opelfahrerin die Suebenheimer Allee in Richtung Suebenheim. An der Einmündung zur Offenburger Straße wollte die Fahrerin nach links ...

mehr