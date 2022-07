POL-REK: 220729-3: Polizisten stoppten alkoholisierten E-Scooterfahrer - Blutprobe

Frechen (ots) - Ein Autofahrer (50) ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (29. Juli) in Frechen schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Patienten in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen war der 50-Jährige mit seinem Kuga auf der Bonnstraße (L 183) in Fahrtrichtung Pulheim unterwegs. Hinter der Kreuzung der L 183 und L 496 habe der Fordfahrer verkehrsbedingt gebremst. Dabei sei ihm ein ...

