Polizei Pirmasens (ots) - Am 11.02.2023, gegen 18:00 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Finsterbachstraße in Niedersimten gemeldet. Die Anwohner hatten beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits das Anwesen verlassen. Durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass der Ölofen im Flur der Dachgeschoßwohnung in Brand geraten war. Durch die Löscharbeiten und die starke ...

