Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn

Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 1,8 Promille unterwegs - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Eschelbronn (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23.25 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, da ihm ein Mazda aufgefallen war der offensichtlich Probleme hatte seine Fahrspur zu halten. Der Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Zeuge gab an, dass der betrunkene Mazda Fahrer mehrfach mit seinem Pkw in den Gegenverkehr gefahren sei, wobei ihm teilweise auch Fahrzeuge entgegen gekommen sind. Am Mazda wurden auch Beschädigungen festgestellt. Ob es sich hierbei um frische Unfallspuren handelt konnte aber nicht geklärt werden. Zeugen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder selbst durch die Fahrmanöver gefährdet wurden werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07261-6900 bei dem Polizeirevier Sinsheim zu melden.

